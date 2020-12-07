Купить полифасад

Купить ПОЛИФАСАД сегодня становится не только грамотным вложением средств, но и вариантом совмещения эстетики и практичности. Это относительно новое, но весьма популярное и востребованное решение при декорировании как в частном секторе, так и промышленных масштабах. ПОЛИФАСАД представляет собой отделочный материал выполненный в виде листов или панелей многослойного типа с различной структурой и текстурой, который крепится на фасад здания и представляет собой прочное декоративное покрытие. Благодаря многообразию видов появляется возможность для неограниченного применения материала согласно собственной фантазии. Кстати, ПОЛИФАСАД купить в СПб предпочитает более 36% опрошенных людей.

ПОЛИФАСАД: что такое, из чего сделан?

Декоративное покрытие представлено двумя слоями, каждый из которых несет свою функцию. Первичный слой - фасадный пенополистирол ППС12 изготовленный по ГОСТ 15588-2014. Устойчивый к атмосферным воздействиям, создает прочное основание. Основное назначение - создать теплоизоляционную подложку, защитить фасад от внешнего воздействия. Толщина сильно варьирует, составляет 4-10 см. Возможно дополнительное усиление полистиролом для повышения изоляционных свойств. Вторичный слой - квысококачественный бетон, не агрессивные полимеризующие добавки и армирующие фиброволокна. В итоге получается идеальная и приятная глазу поверхность, отлично подходящая для декора. Фасады ПОЛИФАСАД выпускаются в одном размере: 50 x 50 см. С точки зрения внешней фактуры, рисунка, цветовой гаммы существует множество вариаций, поэтому всегда есть возможность подобрать наиболее подходящий случаю вариант. ПОЛИФАСАД цена будет складываться как раз из этих составляющих.

ПОЛИФАСАД: преимущества перед другими декоративными покрытиями.

Демократическая стоимость и широкая распространенность по регионам.

Простой монтаж исключающий присутствие специальных навыков, дорогого инструмента, больших временных сроков.

Многофункциональность. Фасады ПОЛИФАСАД совмещают в себе одновременно два вида материалов: утеплитель и декор. Это экономит время, финансы, сохраняя при этом достойный результат.

Хорошая звукоизоляция без использования дополнительных строительных материалов. Купить ПОЛИФАСАД- решить сразу несколько проблем без переплаты.

Высокая прочность и износостойкость. Материал хорошо показал себя в экстремальных температурных условиях, имеет высокую плотность, не боится влаги, сохраняет цвет и внешний вид неизменными длительное время.

Огромный выбор. Может использоваться где угодно. Отлично имитирует такие материалы как галька, декоративный камень, сланец, кирпич. Колоритно и богато выглядит, и при этом превосходит по многим параметрам классические декоративные решения.

Учитывая такое громадное количество достоинств, экономию, полифасад купить в СПб становится хорошим тоном и перспективным вложением средств на будущее.

Где сегодня используют ПОЛИФАСАД в строительстве?

Совсем недавно подобные стройматериалы считались недоступными и применимыми исключительно в промышленных масштабах. Их преимущественно использовали на больших объектах, где нужно было скрыть внешние дефекты фасада и создать единую фактурную картину. Сейчас все обстоит иначе. ПОЛИФАСАД купить в СПб может любой желающий. Это оптимальное решение в случае с собственным домом, дачей, гаражом, подсобными постройками. Везде фасады ПОЛИФАСАД придутся к месту, решат одновременно несколько задач, сэкономят, дадут достойный и приятный глазу результат. Монтаж можно произвести своими силами. Это одинаково хорошо смотрится на большой площади, так и на малой. Подобрав соответствующий декоративный стиль легко вписаться в окружение и выглядеть достойно. Постройка буквально преображается на глазах и выглядит как новая. ПОЛИФАСАД цена располагает к покупке, позволяет уменьшить расходы на сопутствующие товары.

Как производится монтаж.

Проводить монтажные работы использую полифасадные системы просто и быстро. Для этого достаточно следовать простой инструкции:

1)Подготовить поверхность(удалить излишки грязи, пыли, прогрунтовать).

2)Выставить по уровню по периметру стартовые планки.

3)Нанести точечно по тыльной стороне плиты клеевую смесь.

4)Приложить панель по уровню стартового профили, прижать ее к фасаду.

5)Продолжать выкладывать плиты рядами снизу-вверх подгоняя друг к другу.

Ввиду такой простоты монтажных работ, минимальных временных затратах, ПОЛИФАСАД СПб сегодня является одним из главных декоративных материалов в частном и крупном строительстве.

Почему все больше людей выбирает ПОЛИФАСАД для отделки дома?

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