ПОЛИФАСАД В СПб


КОМПАНИЯ "ПУЛЬС" - ЕДИНСТВЕННЫЙ ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЬ и ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПЛИТ ПОЛИФАСАД НА ТЕРРИТОРИИ СПб И ЛО.

ПОЛИФАСАД — это доступная, надежная и долговечная фасадная система.

Купить полифасад в СПб

ЧТО ТАКОЕ СИСТЕМА ПОЛИФАСАД?

  • ПОЛИФАСАД – это плита для утепления фасадов размером 50х50 см, состоящая из двух слоев.
  • Первый слой – защитно-декоративный слой толщиной 10-15 мм изготовлен из высококачественного бетона, песка, не агрессивных полимеризующихся добавок и армирующего фиброволокна.
  • Второй слой – это термоизолирующий материал (пенопласт) толщиной от 4 см (40 мм) до 10 см (100мм). Эти два слоя, прочно сращенные между собой по специальной технологии, и представляют современную систему термоизоляции и защиты фасада ПОЛИФАСАД. Приобрести ПОЛИФАСАД в Санкт-Петербурге предлагает наша компания.

Преимущества Полифасада

Высокое качество
Внешний защитный слой плиты высокопрочный, морозостойкий, влагостойкий, устойчив к ультрафиолету и не подвержен разрушению с течением времени.
Доступная стоимость
Технология утепления и отделки ПОЛИФАСАД является в настоящее время одной из самых недорогих, но при этом обеспечивает высокое качество результата.
Универсальность применения
Плиты ПОЛИФАСАД применяются в любой климатической зоне и устанавливаются на любой стеновой материал, в том числе, на СИП-панели.
Эстетичность и индивидуальность
Мы предлагаем множество фактур, имитирующих формы природных материалов. Комбинируя различные фактуры и цвета, вы получаете красивый и оригинальный фасад своего дома.
РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ СИСТЕМЫ
ПОЛИФАСАД обладает высокими антивандальными свойствами. При необходимости ремонта, поврежденная плита легко демонтируется и на её место устанавливается новая.
Из чего состоят плиты и их характеристики

1. Защитный и декоративный слой – представляет собой 10-15 мм. твердого, полимерного бетона, с фиброволокном.Одновременно это и декоративный рисунок 16-ти видов камня.

2. Теплоизолирующий и звукоизолирующий слой – это фасадный пенополистирол ППС12 изготовленный по ГОСТ 15588-2014.
Либо базальтовая плита ТИЗОЛ, Плита жесткая ПЖ-130 (плотность от 130 до 150 кг/м3 включ.) ГОСТ 9573-2012.
Тепло-, звукоизоляция стен, в т.ч. фасадных с вентилируемым зазором, подвальных перекрытий с нижней стороны, трехслойных облегченных стен малоэтажного здания из кирпича, газобетонных и др. блоков.

1) Утеплитель на пенополистироле имеет класс пожаробезопасности - Г3 (Не поддерживает горение).

2)Утеплитель на базальте НГ (Не взаимодействует с огнем)

Размер плиты 500*500 мм.
Толщина утеплителя 40;50;100; мм.
Прочность на растяжение при изгибе от 60 до 150 кг/см2
Морозостойкость не менее 50 циклов (F50)
Пример использования плит "ПОЛИФАСАД"
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НАШИ ФАКТУРЫ ПЛИТ ПОЛИФАСАД

Кирпич

Скандик

Старый город

Римская кладка

Херсонес

Луганский камень

Колотый камень

Греческий камень

Иерусалимский камень

Сланец

Гранит

Мрамор

Каламит

Руст Балаклава

Руст Травертин

Руст Гладкий

Большой кирпич

Канадская

Кора

ЦЕНЫ НА ПЛИТЫ ПОЛИФАСАД ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:
Утеплитель ППС 12
Толщина утеплителя Марка ППС Единица измерения Цена за м2
(до 100 м2)		 Цена за м2
(от 100 м2 до 200 м2)		 Цена за м2
(от 200 м2)
40мм ППС 12 ГОСТ 15588-2014 м2 600 руб 550 руб 500 руб
50мм ППС 12 ГОСТ 15588-2014 м2 650 руб 600 руб 550 руб
100мм ППС 12 ГОСТ 15588-2014 м2 750 руб 700 руб 650 руб
Утеплитель ТИЗОЛ (негорючее тепло- и звукоизолиционные плиты)
Толщина утеплителя Марка ТИЗОЛ Единица измерения Цена за м2
(до 100 м2)		 Цена за м2
(от 100 м2 до 200 м2)		 Цена за м2
(от 200 м2)
50мм ПЖ-130 (плотность от 130 до 150 кг/м3 включ.) ГОСТ 9573-2012 м2 780 руб 740 руб 700 руб
100мм ПЖ-130 (плотность от 130 до 150 кг/м3 включ.) ГОСТ 9573-2012 м2 1100 руб 1050 руб 1000 руб

* В одном м2 (квадратном метре) - 4 плитки. Базальтовая плита Тизол: тепло-, звукоизоляция стен, в т.ч. фасадных с вентилируемым зазором, подвальных перекрытий с нижней стороны, трехслойных облегченных стен малоэтажных зданий из кирпича, газобетонных и др. блоков. НЕ ГОРЮЧИЙ!

Сравнение цен
Полифасад под ключ "Мокрый фасад" штукатурка + базалит (под ключ) Клинкерная термопанель (под ключ) Искусственный камень без утепления (под ключ) Японские термопанели (под ключ)
1699 руб./кв.м. от 2900 руб./кв.м. 3200 руб./кв.м. 4000 руб./кв.м. 4500 руб./кв.м.
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ПОЛИФАСАД на ППС 40мм всего 415 руб. за м2!

ПОЛИФАСАД на ППС 50мм всего 475 руб. за м2!

Наша компания является производителем плит "Полифасад".

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ "ПОЛИФАСАД".

Купить полифасад 

Купить ПОЛИФАСАД сегодня становится не только грамотным вложением средств, но и вариантом совмещения эстетики и практичности. Это относительно новое, но весьма популярное и востребованное решение при декорировании как в частном секторе, так и промышленных масштабах. ПОЛИФАСАД представляет собой отделочный материал выполненный в виде листов или панелей многослойного типа с различной структурой и текстурой, который крепится на фасад здания и представляет собой прочное декоративное покрытие. Благодаря многообразию видов появляется возможность для неограниченного применения материала согласно собственной фантазии. Кстати, ПОЛИФАСАД купить в СПб предпочитает более 36% опрошенных людей.

ПОЛИФАСАД: что такое, из чего сделан?

Декоративное покрытие представлено двумя слоями, каждый из которых несет свою функцию. Первичный слой - фасадный пенополистирол ППС12 изготовленный по ГОСТ 15588-2014. Устойчивый к атмосферным воздействиям, создает прочное основание. Основное назначение - создать теплоизоляционную подложку, защитить фасад от внешнего воздействия. Толщина сильно варьирует, составляет 4-10 см. Возможно дополнительное усиление полистиролом для повышения изоляционных свойств. Вторичный слой - квысококачественный бетон, не агрессивные полимеризующие добавки и армирующие фиброволокна. В итоге получается идеальная и приятная глазу поверхность, отлично подходящая для декора. Фасады ПОЛИФАСАД выпускаются в одном размере: 50 x 50 см. С точки зрения внешней фактуры, рисунка, цветовой гаммы существует множество вариаций, поэтому всегда есть возможность подобрать наиболее подходящий случаю вариант. ПОЛИФАСАД цена будет складываться как раз из этих составляющих.

ПОЛИФАСАД: преимущества перед другими декоративными покрытиями.

  • Демократическая стоимость и широкая распространенность по регионам.
  • Простой монтаж исключающий присутствие специальных навыков, дорогого инструмента, больших временных сроков.
  • Многофункциональность. Фасады ПОЛИФАСАД совмещают в себе одновременно два вида материалов: утеплитель и декор. Это экономит время, финансы, сохраняя при этом достойный результат. 
  • Хорошая звукоизоляция без использования дополнительных строительных материалов. Купить ПОЛИФАСАД- решить сразу несколько проблем без переплаты.
  • Высокая прочность и износостойкость. Материал хорошо показал себя в экстремальных температурных условиях, имеет высокую плотность, не боится влаги, сохраняет цвет и внешний вид неизменными длительное время.
  • Огромный выбор. Может использоваться где угодно. Отлично имитирует такие материалы как галька, декоративный камень, сланец, кирпич. Колоритно и богато выглядит, и при этом превосходит по многим параметрам классические декоративные решения.

Учитывая такое громадное количество достоинств, экономию, полифасад купить в СПб становится хорошим тоном и перспективным вложением средств на будущее.

Где сегодня используют ПОЛИФАСАД  в строительстве?

Совсем недавно подобные стройматериалы считались недоступными и применимыми исключительно в промышленных масштабах. Их преимущественно использовали на больших объектах, где нужно было скрыть внешние дефекты фасада и создать единую фактурную картину. Сейчас все обстоит иначе. ПОЛИФАСАД купить в СПб может любой желающий. Это оптимальное решение в случае с собственным домом, дачей, гаражом, подсобными постройками. Везде фасады ПОЛИФАСАД придутся к месту, решат одновременно несколько задач, сэкономят, дадут достойный и приятный глазу результат. Монтаж можно произвести своими силами. Это одинаково хорошо смотрится на большой площади, так и на малой. Подобрав соответствующий декоративный стиль легко вписаться в окружение и выглядеть достойно. Постройка буквально преображается на глазах и выглядит как новая. ПОЛИФАСАД цена располагает к покупке, позволяет уменьшить расходы на сопутствующие товары.

Как производится монтаж.

Проводить монтажные работы использую полифасадные системы просто и быстро. Для этого достаточно следовать простой инструкции:

1)Подготовить поверхность(удалить излишки грязи, пыли, прогрунтовать).

2)Выставить по уровню по периметру стартовые планки.

3)Нанести точечно по тыльной стороне плиты клеевую смесь.

4)Приложить панель по уровню стартового профили, прижать ее к фасаду.

5)Продолжать выкладывать плиты рядами снизу-вверх подгоняя друг к другу.

Ввиду такой простоты монтажных работ, минимальных временных затратах,  ПОЛИФАСАД СПб сегодня является одним из главных декоративных материалов в частном и крупном строительстве.

Почему все больше людей выбирает ПОЛИФАСАД для отделки дома?

Наш дом - это крепость, оплот традиций, место где мы ищем уюта. Внешний вид места, где проживает человек определяет его статус, отношение к жизни. Внести уверенность, надежность, долговечность вашему дому как нельзя лучше помогут полифасадные плиты. Это инновационное, доступное решение в отделке, утеплении, защите фасада. Именно поэтому купить ПОЛИФАСАД аналогично инвестированию в собственный комфорт и удобство на долгие годы вперед. Забудьте про ежегодную подкраску, ремонт, удаление следов старения. Теперь поверхность ровная, одинаковая, дорого смотрится, подчеркивает вкус хозяина. Вы лишены головной боли, регулярных расходов на ремонтные работы, защищены в любое время года.

Стоимость в разы доступнее отделки камнем, декоративной штукатуркой, сланцем. При этом внешний вид ничего не теряет, а бюджет строительства выигрывает. Купить ПОЛИФАСАД стало доступно и выгодно. У этого направления перспективное будущее и огромная область применения. Обилие достоинств и преимуществ при отсутствии как таковых недостатков. Используйте современные стройматериалы, идите в ногу со временем, тогда не будет поводов для переживания и сомнений в выборе. ПОЛИФАСАД СПб прочно занял свое место среди многофункциональных и надежных решений!



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ВНИМАНИЕ!

Благодаря своим нетривиальным качествам, ПОЛИФАСАД пользуется постоянным спросом потребителей. Этот факт, как магнит, притягивает любителей заработать на сбыте контрафактной продукции.

Мы дорожим репутацией своей торговой марки и не хотим, чтобы люди, которые выбрали ПОЛИФАСАД, испытали разочарование. Поэтому мы доводим до вашего сведения следующую информацию.


ВНИМАНИЕ! ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

В настоящее время существует риск приобретения некачественной продукции, имитирующей плиту ПОЛИФАСАД. Контрафактная продукция предлагается покупателям, как правило, под другими наименованиями и изготавливается с нарушением технологии производства, кустарным способом, из некачественного дешевого сырья. Это позволяет недобросовестным изготовителям снижать себестоимость производства в ущерб качеству продукции.

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ! ПОМНИТЕ, ЧТО ГОРЕЧЬ ОТ ПЛОХОГО КАЧЕСТВА СОХРАНЯЕТСЯ ГОРАЗДО ДОЛЬШЕ, ЧЕМ РАДОСТЬ ОТ СИЮМИНУТНОЙ ВЫГОДЫ!

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